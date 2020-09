Willian ganha e Facebook deve retirar vídeo do ar

A Justiça de Sumaré ordenou que o Facebook retire do ar um vídeo que foi publicado com a intenção de manipular falas do presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT). O vídeo foi postado no dia 7 de setembro em um grupo anônimo da rede social. Em decisão proferida na tarde desta quinta-feira (10), a juíza Ana Lia Beall, da 3ª Vara Cível de Sumaré, afirma que os vídeos “foram editados com falas do autor e inserções com nítida conotação criminosa”. O Facebook tem 48 horas para retirar o conteúdo do ar, sob pena de pagar multa diária de R$ 1 mil.

A decisão da juíza atende a uma ação movida pelo vereador Willian Souza, que alega que o vídeo foi montado de forma descontextualizada “com nítida intenção politiqueira, dada a proximidade das eleições municipais”.

O vídeo em questão reúne fragmentos de falas do vereador durante uma reunião com moradores da Vila Soma, maior ocupação urbana do país e onde vivem hoje cerca de 10 mil pessoas. Na ocasião, o vereador informava aos moradores sobre o processo de regularização fundiária e o fornecimento de energia elétrica regular para a comunidade.

“O vídeo foi editado com o objetivo de induzir as pessoas a acreditar que estávamos fazendo algo ilegal. Porém, o papel do vereador é justamente o de batalhar para que a população, especialmente a mais pobre, tenha acesso aos serviços básicos, como energia elétrica, saneamento, água potável, telefonia, entre outros. Esse sempre foi o nosso foco de trabalho. Postagens como essa não vão nos calar nem nos intimidar. Pelo contrário, me dão mais fôlego para lutar pelos direitos da classe trabalhadora da nossa cidade”, diz Willian Souza.

Reconhecendo o processo de regularização fundiária pelo qual passa a Vila Soma, a juíza Ana Lia Beall assegura que o vereador “pode perfeitamente tentar, junto às concessionárias de serviço público, melhorias e benefícios tendentes à regularização fundiária, sem que isso implique, por si só, a prática de algum ato ilícito civil ou criminal”.