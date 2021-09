Willian e Henrique devem fazer prévia de 2024 em 22

As eleições de 2022 devem servir de parâmetro para a sucessão do prefeito Luiz Dalben (Cid) em Sumaré, que acontece em 2024. O atual vice-prefeito Henrique do Paraíso (REP) e o presidente da Câmara e mais votado para vereador de 2020 Willian Souza (PT) farão a prévia na disputa para deputado federal no ano que vem.

Souza foi ‘indicado’ como candidato a deputado federal no começo do mês quando da visita do provável candidato a governador do partido Fernando Haddad visitou a cidade. Henrique assumiu uma cadeira na Câmara Federal em junho para ficar por meses- é o primeiro suplente de seu partido- e já ‘esquenta a cadeira’ em Brasília.

VOTOS E PREFERÊNCIAS– Nos bastidores da prefeitura, a informação é que Souza é o preferido dos servidores e de boa parte do comando do governo. O petista teve 4.477 votos em 2020 (maior votação da cidade) e terá como meta chegar perto dos 30 mil votos em 22, tirando muito dos votos conquistados por HP em 2018, quando teve 44.675. A Henrique, uma vitória de mais de 10 mil votos sobre Souza o deixa mais forte. O outro ‘problema’ vai ser se algum deles for eleito, com o risco de a cidade ‘perder’ a presença em Brasília em 2024.