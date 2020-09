Wi-fi 6: tecnologia promete revolucionar internet

O Wi-Fi 6, nova geração das conexões de internet sem fios com tecnologia AX, ainda não é uma realidade 100% difundida no Brasil. Seja por desafios de infraestrutura, questões relacionadas à implementação, o preço ou até mesmo o contexto de pandemia, a verdade é que essa tendência deve mesmo ficar para 2021.

Essa nova tecnologia contribuirá, e muito, para o aumento da capacidade de processamento e velocidade de transferência de dados, demanda cada vez mais urgente, considerando o número crescente de pessoas e devices conectados. Mas o que esperar a partir dessa mudança?

O Wi-fi 6 deve impactar todo o cenário de Internet das Coisas (IoT), que vem ganhando força no mercado nacional. A rede suportará o maior volume de equipamentos trabalhando simultaneamente, com tempo de resposta mais ágil e curto, entregando mais velocidade para cada aparelho conectado, recursos bastante superiores em comparação com a tecnologia AC disponível atualmente.

Há ainda outros ganhos que a nova tecnologia deve trazer ao contexto de conectividade. Além de ter sido pensado para economizar energia, mesmo agregando mais dispositivos, o Wi-fi 6 também deve ser mais seguro, com recursos específicos de criptografia.

“Com essa tendência do aumento no tráfego de informações e de velocidade, há a necessidade de se adaptar em relação à infraestrutura, para aumentar também a capacidade de processamento, eficiência e escalabilidade da rede, atendendo à essa nova demanda de conexão de inúmeros dispositivos.”, explica Arnaldo Mapelli, gerente comercial da Zyxel, que completa: “É a partir daí que o Wifi-6 fará a diferença, contribuindo para o desempenho mais rápido e reduzindo problemas de congestionamento, garantindo redes mais estáveis e seguras no futuro”, finaliza.

Considerando o contexto empresarial, em que há a necessidade não só de conectar diversos devices, como também diversos usuários que precisam de conexão estável e livre circulação pelas dependências da empresa ou de um escritório, os recursos do Wi-fi 6 podem se potencializar a partir do uso de um access point profissional.

Pensando nessas adaptações de infraestrutura para pequenas e médias empresas, a Zyxel, multinacional taiwanesa especializada em soluções de conectividade e redes corporativas, acaba de lançar seu novo Access Point Wi-Fi 6 de alto desempenho para redes sem fio no mercado brasileiro, o WAX650S.

O equipamento de alta densidade chega justamente para atender à essa demanda das empresas de conectar cada vez mais dispositivos simultaneamente. Além de garantir ganho de conectividade e aumento do desempenho da internet, o modelo também é equipado com a antena inteligente Zyxel, que monitora e adapta continuamente todas as conexões a todos os dispositivos, garantindo o desempenho ideal em todos os momentos, além de evitar inconsistências na conexão, diminuindo ruídos em ambientes mais complexos, como em grandes hotéis, ou atrasos causados por interferências de rede celular, por exemplo.

Para saber mais sobre especificações do equipamento e conhecer outras soluções e tecnologias para redes corporativas da Zyxel disponíveis no Brasil, acesse www.zyxel.com.

Sobre a Zyxel

A Zyxel é uma multinacional taiwanesa especializada em soluções de conectividade e redes corporativas. Com forte presença global em mais de 150 mercados atendidos entre os cinco continentes, a companhia oferece inovações tecnológicas e conecta o mundo à internet há mais de 30 anos, construindo as redes do futuro e ajudando a explorar o potencial do mundo para satisfazer as necessidades do trabalho moderno. Para saber mais sobre as soluções Zyxel, acesse www.zyxel.com