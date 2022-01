Whinderson e Popó empatam em luta exibição de boxe

Acelino “Popó” Freitas e Whindersson Nunes protagonizaram um embate digno de ser a luta principal do Fight Music Show. No evento, realizado nesse domingo (30/1), em Balneário Camboriú, a lenda do boxe e o youtuber mediram forças no ringue. Apesar de ser uma luta de caráter de exibição, com muito respeito entre as partes, eles atuaram para valer. O duelo terminou empatado para a alegria dos competidores.

Popó esbanjou a técnica adquirida ao longo da carreira no esporte e disparou seu arsenal de golpes, lançando jabs, direitos e ganchos.

Whindersson se movimentou bastante ao longo de todo o embate, mas acabou deixando para Popó o controle total no ringue. Ele mais se defendeu do que tocou Popó e, apesar da inferioridade técnica, Whindersson compensou em mostrar determinação nos oitos rounds da luta.