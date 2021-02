Whey Protein – Benefícios para ganho de massa magra e prevenção

Considerado como um dos suplementos alimentares mais conhecidos pelos praticantes de atividade física, o Whey Protein é um grande aliado para quem busca a hipertrofia, ou seja, aumento de massa muscular ou até mesmo para adultos e idosos que querem inibir a perda de massa muscular que acontece naturalmente com o processo de envelhecimento.

Extraído a partir do soro do leite de vaca, que tem como objetivo manter uma alta concentração de proteínas no produto, o Whey Protein é um suplemento alimentar com alto valor biológico, sem gordura e com baixo nível de carboidratos.

O seu consumo não é restrito apenas para atletas e praticantes de atividade física. O Whey protein também é uma alternativa de suplemento para quem não consegue suprir a necessidade de proteína somente através da alimentação, podendo ser adicionado em diversas refeições, como no café da manhã e lanche da tarde.

“As proteínas contidas no Whey protein são importantes para a síntese muscular, pois atuam no reparo dos músculos lesionados durante a atividade física, contribuindo na melhora do tônus e força muscular e potencializando a performance física”, afirma Priscila Gomes, nutricionista do Mundo Verde, rede referência em saúde e bem-estar.

Entre as opções existentes no mercado, o Whey Balance Elixir está disponível em dois sabores, Dark Chocolate ou Pitaia. Fonte de proteína pura e completa de fácil digestão e rápida absorção, auxilia na manutenção e ganho de massa muscular. Este produto é uma combinação do Whey isolado com Colágeno BodyBalance®, que é composto por peptídeos bioativos de colágeno. Não contém açúcar, lactose e glúten, podendo ser indicado para pessoas que sofrem com restrições alimentares.

Consumo

O Whey Balance Elixir pode ser consumido em diversos momentos do dia, elevando a oferta de proteína da dieta e aumentando a saciedade e a manutenção da massa muscular. De acordo com a nutricionista, o consumo no pós-treino é indicado para quem procura ganho e para evitar a perda de massa muscular, mas é importante que o consumo de proteína seja adequado ao longo do dia.

No pós-treino é indicado misturar em água, mas, ao longo do dia, o Whey protein pode ser utilizado em receitas como panquecas, smoothie, bolinhos e vitaminas para adequar o aporte de proteínas da dieta e aumentar a saciedade, em casos de dietas para emagrecimento.

É importante reforçar que a suplementação deve ser avaliada por um nutricionista de acordo com as necessidades individuais.

Conheça uma receita fácil e funcional que a nutricionista Talita Amaral preparou com o Whey Balance Elixir, sabor Dark Chocolate.

Mousse Whey Balance Elixir

Ingredientes

1/2 abacate congelado

1 dosador de Whey Balance Dark Chocolate Elixir

1 colher de sobremesa de cacau em pó

1 colher de chá de adoçante Eritritol (opcional)

100 ml de água mineral

Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um mixer ou liquidificador até obter uma textura de mousse. Porcione e leve à geladeira por 20 minutos.

Onde Encontrar – A rede Mundo Verde conta uma variedade de produtos saudáveis, como Whey Protein Balance Elixir, nas unidades de todo o Brasil. Para pedir, basta entrar em contato pelo WhatsApp da unidade mais próxima (https://blog.mundoverde.com.br/nossas-lojas). Além do delivery, algumas unidades operam com drive-thru. Também é possível pedir diretamente pelo e-commerce.

Sobre o Mundo Verde

O Mundo Verde, maior rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina, é referência em qualidade de vida e alimentação saudável, oferecendo soluções para o bem-estar através de lojas, e-commerce, delivery e drive-thru em todo o Brasil. A rede oferece ainda o serviço gratuito Olá Nutri, para esclarecimentos de dúvidas, dicas e orientações por meio do telefone 0800 022 25 28 e pelo e-mail [email protected].