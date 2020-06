Weintraub agradece “dezenas” que o ajudaram a chegar nos EUA

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou sua conta no Twitter na manhã desta segunda-feira para agradecer as “dezenas” de pessoas que o ajudaram a sair do Brasil e entrar nos Estados Unidos durante a pandemia. Ainda, Weintraub agradeceu a todos que oram por ele.

A saída do ex-ministro do país foi considerada por muitos como uma fuga de possíveis investigações – além da que já está em andamento, como o inquérito das Fake News, uma vez que o fiel defensor do presidente Jair Bolsonaro não estava em nenhum tipo de ‘missão oficial’.