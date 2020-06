Weintraub caiu

Abraham Weintraub deve deixar o ministério da Educação esta quinta-feira. Segundo a rede de TV CNN Brasil, Weintraub já indicou Carlos Nadalim, que já trabalha com o ministro e defende as ideias do pseudo filósofo Olavo de Carvalho, como seu substituto. Weintraub deverá ocupar um posto fora do Brasil, como representante do governo Bolsonaro.

A saída de Weintraub do MEC deve ser finalmente oficializada nesta quinta. Os filhos de Bolsonaro e a área ideológica do governo tentaram até o último momento mantê-lo no cargo. Não deu. Já vai tarde o pior ministro da Educação da história brasileira.