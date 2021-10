Waze lança tema com momentos de meditação aos motoristas

O Waze lança nova experiência de navegação interativa em parceria com a plataforma de meditação Headspace para ajudar os motoristas a estarem mais atentos ao volante e chegarem a destinos mais tranquilos e relaxados – evitando o estresse de ficar parado no trânsito. A experiência começa no dia 11 de outubro, um dia após o Dia Mundial da Saúde Mental e ficará disponível por tempo limitado no app.

Os motoristas que ativarem o tema feito em parceria pelas marcas podem aprender sobre relaxamento e concentração enquanto dirigem, com a ajuda do Headspace. Além da voz de navegação disponível em português, a campanha ainda inclui opções para o usuário trocar o Veículo e o Humor que o mais representa no momento: Consciente, Amigável, Brilhante, Esperançoso e Alegre.

“Muitas vezes, quando dirigimos, nossa mente está em qualquer lugar, menos no trajeto”, diz Erin Bellsey, chefe de programas de marcas do Waze. “Ao dirigir, o trânsito pode afetar o nosso humor, os níveis de estresse e o bem-estar físico e mental. Mas, e se voltarmos nossa consciência para a jornada e aproveitarmos a oportunidade para apreciar o momento? O resultado pode ser positivo, e é essa a proposta com essa parceria entre o Waze e o Headspace”, explica a executiva.

“Estamos muito animados, porque é importante lembrar os motoristas de estarem presentes e conscientes quando estiverem no carro. Ao ativar essa experiência, os motoristas poderão chegar ao destino sentindo-se prontos para ir ao supermercado, à academia, ao trabalho ou a qualquer lugar que o Waze os leva”, finaliza.

“Muitas pessoas passam muito tempo em seus carros, especialmente no trânsito, e sabemos que isso pode diminuir a vibração positiva e até mesmo prejudicar a saúde mental”, acrescenta Morgan Selzer, vice-presidente de conteúdo da Headspace. “Por isso, estamos entusiasmados com a parceria com o Waze para ir de encontro com os usuários onde eles passam muito tempo e oferecer técnicas divertidas de atenção plena que podem ajudá-los a descobrir mais alegria em sua jornada. Nos ajudando ainda mais em nossa missão de melhorar a saúde e a felicidade do mundo”.

A experiência Headspace no Waze estará disponível em inglês, francês, espanhol e português. Para ativar a experiência, o usuário deve acessar o aplicativo Waze, clicar em “Meu Waze” e selecionar o banner da campanha “Dirigir com Headspace”. Além disso, o Headspace preparou uma lista de sons personalizados para ouvir enquanto dirigem, para acessar clique aqui.