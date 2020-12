Waze lança iniciativa de apoio a pequenas empresas

O ano de 2020 foi particularmente desafiador para os pequenos negócios, com muitas empresas precisando reduzir custos pela suspensão dos comércios devido às medidas para combate à pandemia da COVID-19. Com a temporada de compras de fim de ano, o Waze anuncia uma nova iniciativa para ajudar esses empreendedores a se reerguer.

Lançada nesta semana, o Waze está oferecendo a oportunidade para comerciantes e lojistas contribuírem com informações sobre seus estabelecimentos, como endereço comercial, contatos e horários de funcionamento, por meio de um formulário simples. O prazo para envio é até 7 de janeiro de 2021, e os dados compartilhados serão adicionados à plataforma pela comunidade de editores de mapa voluntários. As atualizações orientarão usuários em todo o país para facilitar a navegação até esses pontos – incentivando o consumo no comércio local durante a temporada de compras.

Esta campanha faz parte do plano de resposta da empresa à COVID-19, um programa que permite ao Waze encontrar novas maneiras de posicionar seus produtos e a plataforma para atender demandas dos grupos economicamente mais afetados e possibilitar que trabalhadores, usuários e parceiros retribuam às organizações de sua preferência.

“Sabemos que as pequenas empresas foram duramente impactadas pela pandemia”, diz Dani Simons, Head de Parcerias para o Setor Público no Waze. “No início do ano, incluímos pins nos mapas para ajudar os negócios locais a indicarem se têm serviços drive-thru e de retirada sem contato, o que deu aos motoristas alternativas mais seguras para compras de mantimentos e de refeições para viagem. Nossa ideia é facilitar o acesso dos usuários a esses locais para apoiar a economia de pequenas empresas locais nesta época do ano”.

Pequenos empresários que desejam compartilhar informações atualizadas ou não mapeadas sobre seus estabelecimentos comerciais com o Waze podem preencher este formulário.