Wassef deixa de advogar pra F Bolsonaro

DF – FABRÍCIO QUEIROZ/PRISÃO/FREDERICK WASSEF – POLÍTICA – O advogado Frederick Wassef chega ao Aeroporto de Brasília, nesta quinta-feira, 18, para embarcar para o Rio de Janeiro. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) confirmou que o imóvel em que Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi preso hoje na cidade de Atibaia (SP) é um escritório do advogado Frederick Wassef. O criminalista defende o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso que apura suposto esquema de “rachadinha” de verbas no seu antigo gabinete como deputado estadual. 18/06/2020 – Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO