Walter Bartels. Câmara Americana emite nota de pesar

A Câmara Municipal de Americana expressa seu profundo pesar pelo passamento do jornalista Walter Bartels, aos 71 anos, ocorrido nesta sexta-feira (14). Nascido em Americana em 07 de maio de 1949, recebeu título de cidadão emérito concedido pela Câmara em 2010, graças a sua notória trajetória de vida em nossa cidade. O velório será no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, partir das 10h deste sábado (15). O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade.

Formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, no Isca (Instituto Superior de Ciências Aplicadas), na cidade de Limeira, iniciou sua carreira profissional em indústrias têxteis de Americana. Ingressou no jornalismo no final da década de 80, cobrindo eleições municipais na rádio Azul Celeste, onde assumiu o esporte e o jornalismo. Com passagens pela TV Jornal de Limeira e coluna no jornal Todo Dia, atuou por 30 anos na rádio Notícia FM, onde atualmente era diretor de jornalismo. Deixa esposa e três filhos.

Os vereadores, ex-vereadores e corpo de funcionários da Câmara Municipal de Americana solidarizam-se e exprimem suas condolências aos familiares e amigos, para que encontrem o conforto e o consolo em Deus. Que a dor da perda se encontre com o orgulho da lembrança de um pai dedicado, um marido exemplar e um cidadão irrepreensível.

Com pesar,

Luiz Carlos Cezaretto

Presidente da Câmara Municipal de Americana