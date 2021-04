Vovô vendia cigarro fake na Cidade Jardim

Um idoso foi detido por vender cigarros contrabandeados na Cidade Jardim em Americana esta segunda-feira. O vovô de 65 anos e seu cigarro fake foram localizados pela equipe dos Guardas Municipais (Gama) Henrique, Juliana e Siderlei. Eles faziam patrulhamento preventivo no bairro e foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar, informando que pela rua dos Cactos teria um vovô vendendo cigarros contrabandeados.

Os agentes foram até a casa do homem e entraram em contato com ele, que de imediato confessou a comercialização. Ele ainda mostrou aos guardas onde deixava as mercadorias guardadas.

Ele foi encaminhado a Central de Polícia Judiciária juntamente com os cigarros, onde o delegado plantonista comunicou a autoridade da Polícia Federal (PF), sendo assim encaminhado a delegacia da PF na cidade de Piracicaba para as devidas providências.