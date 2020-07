Volta do comércio ‘tranquila’ nesta manhã em Americana

A reabertura do comércio nesta segunda-feira após a região voltar à fase laranja foi tranquila em Americana.

Apesar de registrar filas em algumas lojas de porte maior como a Magazine Luiza, no cenário geral, o volume de pessoas foi menor do que a primeira reabertura do comércio, no início de junho.

A guarda municipal marcou presença no calçadão, mas mesmo com a fiscalização ainda foi possível ver pessoas transitando sem máscaras sem serem abordadas.

Os bancos também registraram bastante fila nesta manhã, tanto no centro da cidade como na avenida Cillos.