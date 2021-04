Volta de Lula anima petistas (ao menos no face)

A volta para a disputa eleitoral do ex-presidente Lula deu um novo gás nos representantes do PT na região. As redes do partido voltaram a se movimentar nas últimas semanas, mas as reuniões ainda estão restritas (seja por desorganização ou por conta da pandemia). O partido elegeu uma vereadora em Americana/Prof.a Juliana e tem hoje o presidente da Câmara de Sumaré/Willian Souza.

No facebook, a maior página do PT é a de Santa Bárbara d’Oeste, mas o partido foi muito mal na eleição 2020 com poucos candidatos e a aposta mal votada nas urnas. Com mais de 9 mil participantes no FB, o partido local ainda não se posicionou. Ex-presidente do partido e ex-prefeito da cidade, Vanderlei Larguesa disse ao NM que a legenda ainda ‘não tem nada discutido e até o momento ninguém se colocou’.

Nova Odessa deve ser a cidade onde o partido poderá crescer (também não tem vereador) mas depende da ‘boa vontade’ do prefeito Leitinho/PSD, que tem como maior inimigo o PSDB do ex-prefeito Bill Vieira de Souza.

FACEBOOK– Em Americana e Santa Bárbara, as páginas do PT voltaram a se movimentar com a volta de Lula, mas em Sumaré o partido está parado desde janeiro- com postagens associadas apenas a Willian. Em Nova Odessa, a página também está ‘parada’ desde antes da eleição do ano passado.