Volta de aulas presenciais adiadas para julho em Nova Odessa

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa publicou nesta quarta-feira (2) uma nova resolução prevendo para o dia 19 de julho a retomada parcial das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, logo após o recesso escolar, que ocorre entre os dias 5 e 17 do mesmo mês.

A pasta iniciou as aulas virtuais do ano letivo 2021 no dia 10 de fevereiro, com uma previsão inicial de retorno presencial parcial das aulas para maio. No entanto, o agravamento da pandemia da Covid-19 já levou os gestores da Educação municipal, por duas vezes, a optarem pelo adiamento – primeiro para o dia 7 de junho e, agora, para 19 de julho.

A Prefeitura alega que o Estado segue na fase de transição do Plano São Paulo, com tendência de agravamento da pandemia nas próximas semanas. De qualquer forma, a retomada das aulas presenciais será gradual e se dará, como previsto antes, com até 35% dos alunos em sala de aula por dia, alternadamente, seguindo os protocolos sanitários e de segurança.

“Nossa intenção é preservar a saúde dos profissionais da Educação, dos alunos e seus familiares. Para isso, estamos nos baseando nas medidas indicadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para conter a pandemia da Covid-19, o decreto municipal que regula o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de serviços e o andamento do Plano São Paulo”, afirmou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Funcionamento

A resolução assinada pelo secretário ainda mantém o funcionamento das unidades escolares das 8h às 17h para atendimento ao público externo, recebimento de mercadorias, atividades de replanejamento do ano letivo, limpeza e organização dos espaços, sendo que, até o retorno presencial e parcial dos alunos, todos os servidores cumprirão normalmente os horários de trabalho. Já a partir do dia 19 de julho, os servidores imunizados com as duas doses das vacinas deverão retornar ao horário normal e presencial de trabalho após 15 dias da última aplicação.

Para os educadores de Desenvolvimento Infantil responsáveis pelos Berçários e os professores que atuam no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, ainda não imunizados, o texto determina o cumprimento de jornada parcialmente remota, com convocação semanal para cumprir atividade na escola em períodos preestabelecidos. O contato entre os professores e educadores de Desenvolvimento Infantil com os coordenadores pedagógicos para verificação do andamento dos trabalhos também será mantido semanalmente de modo remoto ou presencial.

“Nos próximos dias as famílias dos alunos estarão recebendo uma cartilha com o protocolo de volta às aulas, explicando os cuidados que o aluno precisa manter para reduzir os riscos de contaminação do coronavírus no ambiente escolar”, complementou o secretário.

A Rede Municipal de Nova Odessa, mantida pela Prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.