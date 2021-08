Volta das aulas presenciais na rede municipal de Santa Bárbara tem início

O retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste teve início nesta segunda-feira (9). Nesta semana é realizada a adaptação aos alunos e o retorno gradativo mediante capacidade de cada unidade escolar, respeitando o limite de até 50% das turmas.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que a presença do aluno na escola é facultativa e o conteúdo on-line continua a ser disponibilizado na plataforma. O semestre letivo começou no dia 29 de julho no mesmo formato remoto dos primeiros meses do ano, com plantões de atendimento.

Na última semana, pais, cuidadores ou alunos, matriculados do Maternal III ao EJA (Educação de Jovens e Adultos) foram consultados pelas unidades escolares sobre o interesse ao retorno das aulas presenciais. Cada escola está retornando de acordo com sua capacidade de atendimento, seguindo critérios previstos pela Vigilância Sanitária e número de funcionários disponíveis. As turmas estão sendo organizadas e retornando conforme possibilidade, com segurança.

O ambiente escolar foi preparado durante meses, seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, evidências epidemiológicas e científicas e avaliações das secretarias de Saúde e Educação. Foram realizadas adequações para garantir a segurança, organização para respeitar o distanciamento social, treinamento dos colaboradores e investimento em EPIs como totens de álcool gel, tapetes sanitizantes, máscaras, face shield e termômetros. A Rede Municipal de Ensino atende cerca de 15 mil alunos em 54 unidades escolares.

“É uma alegria indescritível rever as crianças no espaço que é delas por direito. Vamos seguir com o nosso trabalho, respeitando os protocolos e tudo aquilo que foi determinado pelo prefeito Rafael Piovezan, que prioriza o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos, com segurança”, disse a secretária de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, Tânia Mara da Silva.