Volta da água tem falha e empresa ainda tenta consertar

A volta do bombeamento da água na noite desta terça-feira falhou em Americana. A previsão era de que a água voltasse, aos poucos, a partir das 20h, mas atrasou e novos problemas surgiram. Leia nota abaixo.

O bombeamento foi retomado as 21h30, às 22h40 uma válvula, que faz parte da peça de interligação da unidade de captação nova com a velha apresentou problemas e rompeu inundando toda a caixa de comando… às 23h00 iniciou-se o esvaziamento da adutora de água bruta, que foi até às 02h00 para então a retirada de toda a agua da caixa e aí a remoção dos cerca de 54 parafusos para a instalação de uma flange cega, um “tampão”, para conter o vazamento. No momento a empresa ARTEC, responsável pela obra está concluindo a remoção dos parafusos.