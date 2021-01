Volta às aulas. Secretaria vai fazer pesquisa com pais

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré realiza consulta virtual para saber a opinião dos pais ou responsáveis dos alunos das escolas municipais sobre o retorno das aulas. A pesquisa está disponível no site pedagógico academicitl.com.br, que é o mesmo utilizado pelos estudantes para as atividades remotas – estão mantidas as informações de usuário e senha. As perguntas devem ser respondidas até às 12 horas dessa sexta-feira, dia 29.

Os dados resultantes dessa pesquisa servirão para nortear as ações da Educação Municipal, sempre tendo como base o Plano São Paulo do Governo do Estado. Paralela à análise de opinião dos pais ou responsáveis, os profissionais da Rede Municipal de Ensino seguem com reuniões, adoção de protocolos e adequações estruturais e pedagógicas visando a volta às aulas.

“Aproveito para agradecer e parabenizar a equipe da Educação Municipal de Sumaré que, ao longo de todo esse período, tem se reinventado, com dedicação para manter as aulas e o ensino de qualidade, mesmo de forma remota, colaborando com a formação dos alunos da Rede Municipal. Juntos, vamos vencer o coronavírus!”, disse o prefeito Luiz Dalben.