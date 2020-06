Volta às aulas. Representantes trazem estratégias para o setor

Na sexta-feira, dia 19, a Evolucional e o Membro do Conselho Nacional de Educação, Chico Soares, irão debater sobre volta às aulas. O tema abordará como as escolas podem utilizar a avaliação diagnóstica para construir estratégias pedagógicas que garantam a aprendizagem no retorno às aulas presenciais.

O Diretor de Inovação Pedagógica da Evolucional, Vinícius Freaza será o provocador na live. A empresa é responsável por elaborar avaliações e simulados para mais de 2500 escolas brasileiras, além de auxiliar gestores e educadores a tomarem decisões pedagógicas baseadas em dados e evidências. Freaza adianta o papo e diz que “o uso de dados pode transformar a qualidade de educação e o processo de avaliações”.

A live, que acontecerá às 10h, é uma iniciativa da Evolucional, que por meio do EvoLives vem promovendo conversas sobre assuntos importantes para os rumos da educação. É preciso fazer a inscrição para participar e o acesso será enviado para o e-mail do inscrito.

Inscrições pelo link: http://evolucional.com.br/evolives/