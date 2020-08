Volta às aulas. O 1o desafio dos novos prefeitos

Se, do ponto de vista administrativo, as contas a serem pagas em janeiro serão o maior desafio dos prefeitos eleitos em novembro, do ponto de vista social- o que é mais visto pelo público e abertamente debatido- o maior desafio será organizar a volta às aulas na rede municipal.

Ficando cada vez mais distante o retorno pleno das aulas de forma plena para as cidades da região este ano, o desafio da organização e da segurança de professores, profissionais de educação e alunos ficará para a política do/a novo/a prefeito/a e o/a comandante da educação das cidades.

MÃES e os profissionais da educação, que são em média 20% de todo o corpo de servidores públicos, devem pressionar os candidatos durante todo o processo eleitoral para que consigam apresentar alternativas plausíveis para garantir a segurança sanitária em toda a cidade.