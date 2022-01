Volta às aulas fica pro dia 7, com protocolo

O início das aulas do ano letivo 2022 segue marcado para o próximo dia 07 de fevereiro na Rede Municipal de Educação de Nova Odessa, mas ainda com um protocolo sanitário que visa evitar a contaminação dos alunos e equipes pelos vírus da Covid-19 ou da gripe H3N2. A confirmação da data foi feita nesta semana pela Secretaria Municipal de Educação. A situação segue sendo avaliada diariamente pela direção da pasta.

A Rede Municipal novaodessense, mantida pela Prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio e atende a cerca de 5,6 mil alunos.

As equipes das creches e escolas municipais voltam antes às unidades, a partir do dia 02 de fevereiro, para um “momento de recepção e organização da escola”. No dia seguinte, está programada a realização de um planejamento para este início de ano letivo e de uma reunião de professores, e no dia 04/02, de reuniões com pais de alunos de todas as fases (sempre com uso de máscara e distanciamento).

Nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil), as reuniões de pais vão acontecer às 7h da manhã, para as turmas da manhã e de período integral, e às 13h para as turmas da tarde. Nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamenta) e EMEFEIs (Escolas Municipais de Ensino Fundamenta e Educação Infantil), as reuniões de pais vão acontecer às 8h30 e às 14h, respectivamente.

Em seguida, no dia 07/02, tem início o período de adaptação escolar dos alunos. Nas EMEIs, EMEFs e EMEFEIs, as crianças serão atendidas das 7h às 9h ou das 13h às 15h, entre os dias 07 e 09 de fevereiro.

As creches (CMEIs) seguirão outro modelo de adaptação, devido à idade dos alunos. Assim, no dia 07/02, os alunos serão recebidos das 7h às 9h (turmas da manhã) ou das 12h às 14h (tarde). No dia 08/02, das 7h às 10h ou das 12h às 15h. E no dia 09/02, das 7h às 11h ou das 12h às 16h.

“O período integral da creche acompanha o horário do período da manhã, e no dia 10 de fevereiro, o integral poderá ficar até as 15h. Correndo tudo bem, no dia 11 de fevereiro, os alunos permanecerão no período completo. As crianças devem ser observadas neste período, em casos pontuais, a adaptação poderá ser estendida pelo tempo que a equipe escolar considerar necessário”, explicou Luciana Carla Negrisson, diretora de Ensino Infantil da Rede.

INSCRIÇÕES

Também no dia 07 de fevereiro, haverá inscrição para vagas em turmas de creche, das 8h às 11h e das 13h às 16h, em todas as unidades da Educação Infantil da cidade. A família interessada deve apresentar cópias da certidão de nascimento da criança, da carteira de vacinação atualizada e comprovante de endereço em nome dos pais da criança ou cópia do contrato de aluguel, com assinaturas devidamente reconhecidas em cartório.

PROTOCOLO SANITÁRIO

Levando em consideração as formas de contágio da Covid-19 e gripes em geral, há a necessidade de manutenção das medidas de prevenção que já vinham sido tomadas em 2021, incluindo aferição de temperatura na entrada da escola, disponibilidade de álcool em gel para higienização das mãos e utilização de máscara por todos os funcionários, famílias e alunos com idade acima de 3 anos.

“Todos os servidores da Rede Municipal já receberam pelo menos duas doses das vacinas da Covid-19 e as crianças com comorbidades acima dos 5 anos tiveram prioridade na vacinação. Sendo assim, não haverá a opção do Ensino remoto neste momento na Rede Municipal de Nova Odessa, a menos que o médico da criança ateste a necessidade”, completou a diretora.