Volta às aulas. Em Americana, maioria prefere esperar

O decreto nº 12.541, de 28 de setembro de 2020, determina que as aulas presenciais só sejam retomadas a partir de 3 de novembro desde que realizada e comprovada consulta individual aos responsáveis pelos alunos, consolidando a manifestação de 35% ou mais (do total de alunos matriculados) de interesse dos mesmos no retorno às aulas presenciais.

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Americana aferiu que a grande maioria dos pais não quer que as aulas presenciais voltem este ano. De acordo com o levantamento, na Educação Infantil 78,78% dos responsáveis não querem a volta das aulas em 2020; 15,65% responderam que querem e 5,57% não responderam a pesquisa.

No Ensino Fundamental, 73% responderam que não querem a volta das aulas; 13% que querem e 14% não responderam ao questionamento.

De acordo com os resultados, decreto municipal estabeleceu que as instituições educacionais integrantes da rede pública municipal de ensino não retornarão suas atividades presenciais no ano de 2.020, consoante consulta pública realizada junto à comunidade escolar nos meses de agosto e setembro deste ano.