Volkswagen Nivus chega ao mercado com até um ano de carência

A Volkswagen Financial Services Brasil apresenta vantagens especiais para os clientes que adquirirem o VW Nivus. O lançamento é o primeiro modelo da empresa desenvolvido no Brasil de forma 100% digital, e os benefícios são oferecidos durante a pré-venda pela internet, iniciada em 25 de junho.

Os clientes poderão esperar um ano para começar o pagamento das parcelas (entrada de R$ 5.000,00, carência de 12 meses para início dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma parcela final de 30% do valor do veículo). Além disso, o pacote de vantagens inclui ainda um ano de seguro grátis por meio do programa Seguros Volkswagen, fruto de uma parceria com a Porto Seguro; um ano de isenção de mensalidade do tag Sem Parar; e um ano de cortesia do Audio Book 12 Minutos.

A pré-venda do VW Nivus acontece de forma 100% digital. Para a rede de concessionárias, são 800 unidades, versões Highline e Comfortline, que os interessados poderão comprar pelo DDX (Digital Dealer eXperience) ou pela Experiência de Concessionária Digital. Já no site prevendanivus.vw.com.br, são 200 unidades disponibilizadas, versão Highline. Basta preencher o cadastro e pagar a entrada para reservar o novo modelo da marca. Em seguida, a Volkswagen entrará em contato para a conclusão da compra.

“O processo de pré-venda digital reflete o período que vivemos, prezando pela segurança de todos e, ao mesmo tempo, oferecendo soluções que agreguem valor à experiência do cliente com a marca. A Volkswagen Financial Services Brasil tem investido na modernização e digitalização de seus processos e busca, com esta parceria, conectar o melhor da tecnologia com a segurança, a praticidade e a conveniência que os clientes esperam”, destaca Ricardo Auricchio, superintendente de Marketing.

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen Financial Services atende mais de 700 concessionários das marcas, em todas as regiões do Brasil. A instituição possui uma base de mais de 800 mil clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.vwfs.com.br / www.facebook.com/vwfsbrasil / http://www.linkedin.com/company/volkswagen-financial-services-brasil/.