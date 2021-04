Você sabe o que é rosácea?

No Brasil, campanha cria movimento de conscientização contra efeitos emocionais da doença e a necessidade do acompanhamento e tratamento dermatológico

Apesar de ter alguns estudos clínicos ao redor do mundo, a falta de informação em torno da rosácea pode atrasar o diagnóstico e dificultar o tratamento. No Brasil, a campanha SOS Rosácea – criada por iniciativa da Bioderma (marca francesa de acompanhamento dermatológico do Grupo Naos) com apoio de dermatologistas, reforça o movimento de conscientização para acabar com os estigmas e incentivar os cuidados adequados que dão respeito absoluto às peles sensíveis.

Desde 2020, o projeto também busca aproximar homens e mulheres com rosácea para conectá-los com dermatologistas ao redor do país, por meio de experiências pessoais dos pacientes, dicas, tutoriais e informações gratuitas no site www.sosrosacea.com.br. Este ano, além de conteúdo digital, a ação organiza uma mesa redonda com o tema “Rosácea: quanto mais você entende, melhor você cuida”, no dia 22 de abril, às 20h, no Instagram @biodermabrasil. O evento online contará com a participação do @rosaceagrupo (primeiro grupo de apoio criado no Instagram para quem tem Rosácea), do dermatologista Marco Rocha, da oftalmologista Faride Waked Tanos e da nutricionista Marianne Rocha.

Segundo a diretora de marketing da Bioderma, Célia Lopes, a campanha serve como um guia a pacientes. “Precisamos falar a respeito desta doença no Brasil, seus gatilhos e suas características para aumentar o conhecimento e a compreensão de suas causas e outros aspectos-chave que ajudem essas pessoas a conviverem melhor com a condição de sua pele”.

Embora possa se desenvolver de diversas maneiras, a rosácea geralmente aparece pela primeira vez após os 30 anos como uma vermelhidão persistente ou pequenos vasos em regiões, como bochechas, nariz, queixo ou testa. Quando não há o tratamento adequado, é comum o surgimento de inchaços e pústulas (que parecem pequenas espinhas), além de forte ardência no rosto. Em alguns casos graves, também pode se manifestar por meio de um alargamento do nariz, pois a pele em seu torno fica mais espessa e irritada.

SOS Rosácea

Vermelhidão facial: não é insegurança, não é vergonha, não é bebida; ela pode ser rosácea!

www.sosrosacea.com.br

#SOSRosácea #respeitoapelesensivel #skinpositivity #pelelivre

Sobre a BIODERMA:

BIODERMA, LABORATÓRIO DERMATOLÓGICO FRANCÊS

A BIODERMA é a marca de acompanhamento dermatológico do Grupo Naos, fundamentada nos princípios da Ecobiologia. Pioneira desde 1970, a BIODERMA tem uma expertise única em cuidados dermatológicos que colocam a biologia a serviço da dermatologia. Uma das marcas líderes em prescrição na França e no Brasil, nossos produtos são inspirados diretamente pela pele. 100% dos nossos produtos são produzidos na França seguindo rigorosos critérios de fabricação farmacêutica. Acessível e humana, a BIODERMA está a serviço da saúde duradoura da pele. A BIODERMA é uma marca NAOS.