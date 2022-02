Você é do tipo que se arrisca ou desiste no Blackjack?

Entenda quais são as vantagens e desvantagens de um draw ou de um withdraw no blackjack que você ainda não sabe.

O Blackjack ou 21 como é carinhosamente chamado pelos jogadores brasileiros, é um dos jogos de cartas mais populares em todo o mundo. Esta popularidade não é decorrência apenas de seus mais de trezentos anos de idade, mas também por ser um jogo de cartas simples que pode ser jogado facilmente em uma roda de amigos apenas com um baralho e oferecer um nível alto de entretenimento e diversão.

As regras do jogo são bem simples, e isto faz com que as duas principais decisões do jogador no jogo sejam providenciais para um bom resultado e que, geralmente, definem que perfil de jogador ele tem. Estas duas decisões principais são a de draw (insiste em sua mão) ou withdraw (desiste de sua mão), é claro que estas decisões podem ser tomadas por diversos fatores claros, mas na maioria dos casos é definido pelo perfil do jogador.

Neste artigo vamos entender melhor quais as vantagens e desvantagens de cada um deles no blackjack online, com a ressalva de algumas situações onde a decisão para cada um é a melhor coisa a se fazer.

Draw

Um draw, é quando o jogador tem uma mão incompleta que pode se tornar um blackjack, neste momento o jogador deve decidir se vai insistir na possibilidade de sua mão alcançar o tão sonhado 21 ou se retirar e evitar perdas. Neste momento muitos jogadores se baseiam em seu perfil de apostador, no caso um apostador mais dinâmico que assume maiores riscos, em caso de uma mão mediana com claras possibilidades de um bom resultado.

Vantagens

Este tipo de jogador mais dinâmico tem maiores chances de um bom resultado, pois se coloca em situações em que o seu lucro pode ser maior que a média.

Desvantagens

Por outro lado, é um perfil de jogador que corre maiores riscos e por isso pode acabar perdendo o seu investimento com maior frequência e tendo uma média de ganhos negativa caso passe dos limites e arrisque sempre que puder.

Withdraw

O witdraw é quando o jogador tem uma mão incompleta que também pode se tornar um 21, tem o perfil mais conservador de jogador e pesando as possibilidades decide desistir de sua mão e manter a sua aposta intacta. Ao se retirar, o jogador perde a oportunidade de vencer a rodada no próximo momento onde o crupiê revela qual será a carta da mesa, é uma estratégia de defesa que visa manter o investimento.

Vantagens

Como toda estratégia de defesa, pode manter o investimento do jogador por mais tempo para que este tenha autonomia para apostar com maior dinamismo em rodadas onde as probabilidades forem melhores para um 21.

Desvantagens

O jogador pode perder ainda parte de seu investimento, e pode acabar deixando boas oportunidades de vencer de lado para se resguardar.

No fim, o jogador deve pesar na balança quantas vezes escolheu cada uma das opções que discutimos acima, um bom jogador de blackjack deve entender em que momento aplicar cada uma delas para que os seus ganhos sejam não só crescentes, como também consistentes. Além de escolher um bom cassino online, como o Royal Vegas ou o 888 Casino.

Concluindo

Independente se o jogador tem um perfil mais conservador ou dinâmico, é importante entender que o draw ou withdraw são igualmente importantes em qualquer estratégia de longo prazo para o apostador sério. As duas opções têm o seu valor e d