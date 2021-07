Bateu na companheira, quebrou “tudo”, mas vizinhos escutaram pedido de socorro

Um homem foi preso após agredir a companheira na noite deste domingo, no bairro Machadinho, em Americana.

Por volta das 21h, a equipe se deslocou ao local dos fatos, onde, segundo denúncia anônima, uma mulher pedia por socorro. Já no local, a equipe precisou insistir para ter acesso à residência após escutar gritos de pedido de ajuda.

Até que o homem, de 32 anos, liberou a entrada da equipe, sendo averiguado e nada de ilícito encontrado. Já a mulher, de 28 anos, afirmou que foi agredida verbalmente e fisicamente. A vítima contou que o agressor, após usar drogas e ingerir bebida alcoólica, se tornou violento, quebrando objetos como celular, notebook, ventilador, chave do carro, bem como rasgou um sofá com uma faca e com esta também quebrou a TV da sala, momento em que ela gritou por socorro, pois o home, após também quebrar o interfone, a proibiu de sair, se trancando no apartamento, ameaçando a todo momento que se equipes da “polícia” aparecessem no local, ele iria se vingar matando-a.

Após constatar os danos e as marcas no corpo da vítima, além de seu testemunho, a equipe localizou uma quantia de maconha e apetrechos para consumo da mesma. Indagado, o agressor negou as acusações, porém, os vizinhos relataram ter ouvido vários gritos de socorro, bem como barulhos pelo apartamento, fatos esses que constam no grupo do condomínio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que após ser apresentado e narrados os fatos a autoridade policial, foi ratificada a prisão em flagrante delito por violência doméstica em desfavor do agressor, permanecendo à disposição da justiça.