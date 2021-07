Vitória Hotéis assina adesão a PEI de Campinas

A rede Vitória Hotéis, com três unidades em Campinas, assinou nesta sexta-feira (30) Termo de Adesão ao programa Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) de Campinas. Trata-se de uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico, criado em parceria com a Prefeitura Municipal, com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O Polo de Empregabilidade Inclusiva vai ocupar um espaço na Associação de Educação do Homem de Amanhã – Guardinha. O objetivo do Polo, que integra o programa estadual Meu Emprego Inclusivo, é promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Além disso, ações de busca ativa de candidatos, entrevista de habilidades, competências e interesses profissionais, laudos de funcionalidade, identificação de oportunidades nas empresas e apoio pós inclusão, são ações que beneficiam as pessoas com deficiência cadastradas no Polo.

Entre as ações do Polo, há um suporte às equipes de Recursos Humanos das empresas para a inserção das pessoas com deficiência no ambiente corporativo. A inciativa nasce com a participação da Rede Vitória Hotéis e Pirelli. Elas foram convidadas pelo trabalho desenvolvido na área há anos.

Eduardo Porto, gerente de marketing da Rede Vitória Hotéis, conta que o grupo mantém há 15 anos programas e parcerias com entidades voltados para a inclusão de portadores de deficiência e síndrome de Dawn, através de oferta de vagas de trabalho nos três hotéis na cidade, além de outros dois instalados em Paulínia e Indaiatuba.

“Ser convidado a assinar a adesão ao Polo mostra que nosso trabalho está sendo bem conduzido e vem gerando oportunidades de trabalho e inclusão no mercado para estas pessoas, que vêm se mostrando altamente capazes e responsáveis”, completa Porto.