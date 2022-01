Vítimas fatais em Capitólio são de família de Sumaré

Quatro vítimas fatais na tragédia ocorrida em Capitólio-MG neste sábado são de uma família da cidade de Sumaré. Carmen Pinheiro e sua filha Camila da Silva, o namorado de Camila, Maicon Douglas e um quarto rapaz identificado como Geovany Teixeira da Silva.

As vítimas, que eram da região do bairro Matão, estavam em uma lancha chamada “Jesus”, que foi a mais atingida entre todas as embarcações que sofreram com a queda da pedra.

Políticos de Sumaré lamentaram a tragédia nas redes sociais. O presidente da Câmara, Willian Souza (PT), publicou: “Um passeio turístico que terminou em tragédia. Estamos perplexos com o ocorrido em Minas Gerais. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de muita dor. Que Deus conforte o coração de todos”.

Ao todo, já são oito mortes confirmadas. O corpo da 8ª vítima foi encontrado na manhã deste domingo. Mais duas pessoas estão desaparecidas.

Além dos oito mortos, a tragédia deixou 32 pessoas feridas. Pelo menos dois dos feridos tiveram fraturas expostas e passaram por cirurgias em hospitais da região.

Com informações AGÊNCIA BRASIL