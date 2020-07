Vítima e um dos autores das denúncias que levaram à derrocado do Padre Leandro em Americana, o fotógrafo José Eduardo Angelini Milani gravou um vídeo este domingo relembrando 1 ano da publicação nacional que selou o destino do padre.

No vídeo abaixo, ele explica todo o caso que resultou na reportagem da Revista Veja “Livrai-nos do mal” – Entenda o o escândalo envolvendo padre Leandro Ricardo e bispo Dom Vilson.