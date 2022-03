Vitamina C x outono: benefícios para manter imunidade alta

Com a chegada do outono e dias com temperaturas mais amenas, é importante ficar atento a alguns cuidados com a saúde já que, nessa estação, gripes e resfriados costumam ser mais frequentes. E como ainda estamos em pandemia por conta do novo coronavírus, mas com as atividades presenciais retornando cada vez mais, todo cuidado é válido.

Para manter a imunidade em alta, mudar alguns hábitos alimentares pode contribuir para que o corpo se adapte melhor durante essa transição de estações. “Alimentos ricos em vitamina C, como a acerola, o mamão, a manga, a goiaba, a carambola, além, é claro, da tangerina e da laranja, são essenciais nesse período”, explica Priscila Gontijo Corrêa, nutricionista da DUX Nutrition Lab.

Segundo ela, além de contribuir com a melhora do sistema imunológico, o consumo de alimentos ricos em vitamina C também é um importante aliado na dieta para controle de peso, já que frutas e legumes costumam ter poucas calorias, e serem ricos em nutrientes que ajudam a manter a saciedade ao longo do dia.

Além de fortalecer o sistema de defesa do organismo, a vitamina C é um nutriente importante para a prevenção de anemias por deficiência de ferro e ainda pode ajudar a evitar o envelhecimento precoce da pele e de outros tecidos como cabelos, ossos e dentes.

Como incluir a vitamina C na rotina?

Mas a nutricionista também ressalta sobre a importância da suplementação alimentar com a vitamina C. “Existem públicos com diversos tipos de necessidades específicas, desde crianças, que podem ter dificuldade em aceitar bem a introdução de frutas e legumes na sua alimentação, até adultos ou idosos que, às vezes até por conta do ácido, podem ter dificuldade no consumo diário desses alimentos”, explica Priscila.

Outro ponto destacado por Priscila é sobre a dificuldade de quantificar o consumo diário de vitamina C através dos alimentos. “Quando se trata dos micronutrientes, como a vitamina C, é difícil mensurar o quanto a pessoa consome por dia só pelos alimentos. Isso porque os micronutrientes são sensíveis a vários métodos de preparo, a própria água usada para cozinhar os alimentos, ao tempo de armazenamento e a luz que podem ficar expostos. Quanto mais tempo as frutas, as verduras e os legumes ficam guardados, mesmo que seja em geladeira, mais vão perdendo as vitaminas e os minerais da sua composição. Ou ainda, quando preparamos um alimento, ao cozinhar um pimentão, por exemplo, boa parte da vitamina C vai embora com a água.”

Outro ponto importante da suplementação com vitamina C, é a praticidade de introdução na rotina alimentar de acordo com as necessidades de cada um. “A depender da fase de vida, condições de saúde e exercícios físicos realizados, a demanda de vitamina C em nosso organismo pode variar de 45 a 2000 mg ao dia. Portanto, cada pessoa pode adaptar a dose conforme as suas necessidades e, também, seus hábitos diários. Para quem treina, por exemplo, um nutricionista poderá indicar a quantidade ideal para consumo de acordo com o tipo de exercício físico praticado”, informa Priscila.

Treinos no outono

E falando sobre treinos, também é importante lembrar que o consumo da vitamina C é um importante aliado na disposição e energia do corpo. E como os dias mais frescos também são mais propícios para aquela preguicinha, aumento de sono e vontade de consumir alimentos mais pesados, conseguir aliar uma rotina saudável tanto na alimentação, quanto nos treinos, é essencial.

“A rotina de exercícios físicos leves a moderados, também contribuem com o aumento da imunidade. Por isso, com a chegada do outono é muito importante deixar a preguiça de lado e manter a rotina em dia. Independente do exercício, o mais importante é fazer o que gosta e com moderação. Pode ser a caminhada, a corrida, o ciclismo, a natação, o crossfit ou a musculação. O exercício físico deve ser algo prazeroso, justamente para que a pessoa não desista logo após o primeiro dia e prejudique a formação desse hábito tão importante para a saúde”, explica a nutricionista.

Além disso, Priscila ainda ressalta sobre a importância do consumo de água e da nutrição de bons relacionamentos para a saúde mental. Afinal, a desidratação e os estresses diários, prejudicam e muito a imunidade.

“O mundo ideal é conseguir aliar o exercício físico, o consumo diário adequado de vitamina C, a hidratação e minimizar o estresse diário, pois são as principais formas de manter a imunidade em alta durante o outono e, com isso, minimizar as chances de contrair gripes, resfriados e viroses. Essa dica é válida inclusive para quem não conseguir equilibrar todos os pratinhos e contrair infecções, pois com a imunidade fortalecida, nosso corpo consegue se curar mais rápido dessas intercorrências. Ao invés de ficar 6 dias doente, por exemplo, a pessoa fica apenas 2 ou 3 dias”, finaliza Priscila.

