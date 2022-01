Visite SBO: confira o mapeamento de estabelecimentos rurais e gastronômicos

Visando o desenvolvimento turístico e econômico, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o mapeamento de estabelecimentos rurais e gastronômicos da cidade. O estudo integra o Plano Diretor de Turismo e conta com apoio do Comtur (Conselho Municipal de Turismo). O intuito é trazer a diversidade de pontos turísticos pelo novo site Visite SBO, e redes sociais, além de fortalecer e mostrar a estrutura da cidade, disponibilizar locais de busca, institucionalizar roteiros, distribuir guias turísticos e divulgar eventos.

Estabelecimentos comerciais localizados em Santa Bárbara, como: bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, sorveterias, restaurantes, choperias, cafeterias, padarias e similares podem se cadastrar no site www.santabarbara.sp.gov.br/turismogastronomico.

Já estão cadastrados: Bohemio (Centro), Castelinho Bar (Centro), Dona Beleza Bar e Restaurante (Centro), Komboza House Espeto Bar (Jardim Belo Horizonte), Estação Valentina (Mollon), Lune Bar & Restaurante (Centro), Shyro’s Sushi House (Centro), Eu Amo Pastel Joel & Léia (Vila Grego), Quiosque da Gabi (Centro), Casa Caiana Cachaças Especiais (Centro), Cervejaria 3 Américas (Mollon), Sancta Cervejaria (Jardim Souza Queiroz), Empório Casa Florença (Vila Alves), Smooth Burger (Vila Ferrarezi), Villa Hamburgueria (Centro), Santa Fábrica Padaria (Centro) e Açaí Mega Rio (Centro).

Já negócios rurais podem se inscrever no link www.santabarbara.sp.gov.br/turismorural. Servidores e conselheiros já realizaram visitas monitoradas no Pesqueiro Vale Verde (Toledinho), Orquidário Santa Bárbara (Jardim Santa Alice), Pesqueiro Suzuki (Distrito Industrial I), Restaurante Rancho do Guitão (Santo Antônio do Sapezeiro), Pesqueiro São José (Caiubi), Sítio do Odair (Balsa), Pesqueiro Aquários (Jardim Europa IV), Sítio Nossa Senhora Aparecida (Cruzeiro do Sul), Pesqueiro FM (Chácaras Pinheirinho), Restaurante Rancho da Linguiça (Santo Antônio do Sapezeiro), Samambaia Pet Hotel (Santo Antônio do Sapezeiro), Rancho da Costela (Vale das Cigarras), Cemitério do Campo (Bairro do Campo), Pesqueiro e Piscicultura Santa Clara (Toledinho), Sapezeiro´s Bike (Santo Antônio do Sapezeiro), Haras Emma Lee (Vista Alegre), C.T. Rancho WL (Bairro do Campo), Selva Paintball (Parque Eldorado), Sítio Barreiro (Bairro do Campo), Sítio Matão (Santo Antônio do Sapezeiro), Rancho Coração da Pesca (Santo Antônio do Sapezeiro), Hidroponia Verde Vida (Caiubi), Orquidário Covolan (Cruzeiro do Sul), Reserva dos Pássaros (Cruzeiro do Sul), Rancho do Julião (Jardim Santa Alice), Lanchonete Santo Antônio (Santo Antônio do Sapezeiro), Empório Parada da Linguiça (Chácaras de Recreio Hélico), Retiro Espiritual Santo Inácio de Loyola “Capela São Sebastião” (Caiubi) e Capela Santo Antônio (Santo Antônio do Sapezeiro).

Visite SBO

Como parte das ações, foi lançado também no ano passado o site Visite SBO, com estratégia de divulgação dos atrativos turísticos da cidade por meio de um novo portal www.visitesbo.com, além de novas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram pelos links, www.facebook.com/visitesbo e www.instagram.com/visitesbo.

No portal “Visite SBO” é possível encontrar um roteiro com todos os pontos turísticos, divididos em turismo de entretenimento, cultural, rural, religioso e histórico; parques, com seus horários de funcionamento, endereços, fotos e instalações; gastronomia, hotéis, dados para atendimento ao turista e uma cartilha especial para ciclistas.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo (19) 3464.9424.