Visitantes se encantam com ‘novo’ casarão histórico de Nova Odessa

No último sábado (26/02), mais de 200 pessoas prestigiaram o evento de reinauguração do Centro Cultural Herman Jankovitz, da Prefeitura de Nova Odessa, após dois anos em que o espaço esteve fechado ao público por decorrência da pandemia de Covid-19 e, desde o segundo semestre do ano passado, também em função das obras de reforma e restauração do prédio histórico. O “Casarão de Cultura” segue aberto ao público com exposições nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

O Departamento de Cultura e Turismo organizou uma programação especial pensada em agradar a todos os públicos. Houve exposições de fotografias e desenhos realistas, digitais e em caricatura; exposição especial alusiva à comemoração do mês do centenário da semana de arte moderna; participação da Banda Sinfônica Municipal e um espetáculo com músicas populares e grandes clássicos do carnaval; além da realização de oficina circense, feiras do artesanato e de troca de livros.

Cadu Pinotti Jr, responsável pelo departamento, se mostrou muito satisfeito com o resultado dessa comemoração especial. “O evento foi divertido. Ficamos contentes em ver a participação e o interesse da população em tudo o que estava exposto. Nosso objetivo a partir de agora é movimentar cada vez mais nosso centro cultural”, disse.

Realizada dessa vez no jardim do Centro Cultural, a feira de troca de livros – que em outras edições aconteceram no Bosque Manoel Jorge – foi criada com a ideia de incentivar a leitura entre os moradores da cidade, fazendo com que eles tragam livros que estão parados na estante e troquem por novos, ou até mesmo realize doações.

O projeto vem fazendo efeito e agradando aos leitores. Nesta edição, 167 livros foram trocados e 82 foram doados. Segundo o departamento de cultura, a intenção é que esse projeto continue mensalmente e que agora, com o espaço revitalizado, o “ponto de troca” aconteça no centro cultural.

BIBLIOTECA

A Biblioteca Municipal Professor Antônio Fernandes Gonçalves não está em funcionamento devido a fase de reestruturação. A expectativa é que possa estar liberada nos próximos meses, no seu espaço de origem no Centro Cultural Herman Jankovitz.

As informações sobre o funcionamento da biblioteca e a atuação dos demais eventos que acontecerão no centro cultural e na cidade podem ser obtidos no Departamento de Cultura da Prefeitura de Nova Odessa, pelo telefone (19) 99762-6369, pelo Instagram @culturanovaodessa ou pelo e-mail [email protected]

As notícias da Prefeitura de Nova Odessa, incluindo as culturais, podem ser acompanhadas também no site oficial www.novaodessa.sp.gov.br, na página www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa ou pelo instagram @prefeituradenovaodessa.