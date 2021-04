Visita de Carol Moura a Leitinho dá o que falar

Uma simples visita de cortesia da ex-vereadora Carol Moura (Podemos) ao gabinete do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), deu o que falar esta semana em Nova Odessa. Na sexta-feira (9) Carol postou em redes sociais foto da visita e, após especulações na Internet, Leitinho declarou que não a convidou para o governo e o “time está completo”.

“Prefeito manda chamar a gente se despenca né?!”, escreveu Carol na publicação do Instagram, que teve hashtags de #mulherdenegocios, #mulhernapolitica, #podemos e #empresaria. E no domingo (11) ela compartilhou, via story, a publicação de uma notícia em que falava sobre a possibilidade de ser convidada a assumir uma Secretaria Municipal.

O prefeito, então, deu declarações na segunda (12) a um jornalista local que não fez convite para a ex-vereadora integrar seu governo, sendo a reunião algo de praxe. “Se a pessoa quiser conversar comigo, não tem problema algum. A minha equipe já está completa. A Carol Moura tem suas qualidades, mas no momento, agora, não fiz nenhum convite”, garantiu Leitinho.

Em entrevista no mês passado ao Novo Momento, Carol Moura revelou que ainda tem pretensões de retornar à política, mesmo tendo renunciado ao mandato em junho de 2020. A empresária e advogada permanece filiada ao partido Podemos e afirmou que não tinha definição se iria aderir ao grupo de Leitinho, do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) ou algum outro.