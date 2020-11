Virada SP Online S. Bárbara terá também Ana Cañas e Hotelo

Divulgado o line-up completo da Virada SP Online de Santa Bárbara d’Oeste. Além da Karol Conka, o time das atrações principais contará também com Ana Cañas e Hotelo. Artistas locais e o Concurso de Viola Caipira Revelando SP integram a programação do evento on-line. A Virada SP Online acontecerá no dia 5 de dezembro pela plataforma www.culturaemcasa.com.br e celebrará o aniversário de 202 anos de Santa Bárbara d’Oeste.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou que a cultura de Santa Bárbara d’Oeste chegará a todos os cantos do planeta através da internet. “A edição online da Virada está recheada atrações locais e muita música boa com artistas de reconhecimento nacional. Será um momento de festa, porém em casa, no conforto do sofá e arriscando alguns passos sobre o tapete da sala. Mesmo distantes curtiremos um grandioso evento multicultural que vem sendo preparado com muito carinho pela Prefeitura de Santa Bárbara”, comentou Evandro.

A ViradaSPOnline é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Confira a programação completa da Virada SP Online Santa Bárbara d’Oeste:

16h – MB Circo

16h30 – Banda da Ciclovia

17h – Ana Cañas canta Belchior

18h30 – Assim Q Se Faz

19h – Grande final do Concurso de Viola Caipira Revelando SP – #JuntosPelaCultura 2020

20h30 – Orquestra Barbarense de Violas – Canta a Natureza

21h10 – Premiação do Concurso de Viola Caipira Revelando SP – #JuntosPelaCultura 2020

21h30 – Banda SKA7

22h – Karol Conka

23h – Banda GTC – Gettin´the Crime

23h30 – Banda SP 304

00h – Hotelo

1h – Electro Rock