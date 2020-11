Virada SP Online em Santa Bárbara terá Karol Conka

Música, cultura urbana, artes cênicas e artistas da cidade compõem atrações da Virada SP Online em Santa Bárbara d’Oeste, em comemoração ao aniversário de 202 anos da cidade. O evento on-line será no dia 5 de dezembro e Karol Conka já é um dos nomes confirmados. Além da rapper, a programação terá Concurso de Viola Caipira e shows de artistas locais com Orquestra Barbarense de Violas - Canta a Natureza, Música na ciclovia, Electro Rock, Banda SP 304, Banda SKA7 e Banda GTC - Gettin´the Crime. Toda a programação será transmitida ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso pela plataforma #CulturaEmCasa. Santa Bárbara foi selecionada a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura2020. Além da Virada, a cidade receberá ainda neste ano o Tradição SP Online - projeto que contempla a difusão virtual de festas, celebrações, festivais, feiras e eventos culturais que sejam tradição do calendário local. O Concurso de Viola Caipira será uma seleção e premiação de violeiros do Estado de São Paulo. Cada violeiro enviou um vídeo contendo uma performance solo que demonstra-se sua capacidade e qualidade técnica enquanto instrumentista, além das informações e documentações solicitadas na inscrição on-line. Foram selecionados 50 violeiros, que receberam uma primeira premiação e ficaram aptos a participar de votação popular online, na qual o vídeo do violeiro mais votado receberá o prêmio do público. Os 10 violeiros mais bem pontuados participarão da edição de Santa Bárbara d'Oeste da Virada SP Online, no qual serão premiados os três melhores violeiros do Estado de São Paulo por júri especializado. Os prêmios variam de R$ 15 mil a R$ 2,5 mil. Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, ressaltou que neste ano Santa Bárbara conquistou o título "Capital Cultural do Estado de São Paulo" e três dos maiores programas culturais do Governo do Estado de São Paulo. “É uma grande felicidade e uma vitória para nossa cidade sermos contemplados com os mais importantes programas de fomento, preservação e difusão cultural do Governo do Estado de São Paulo. O trabalho do prefeito Denis Andia vem atraindo os olhares do estado e tornando Santa Bárbara referência em cultura e gestão”, ressaltou. Além disso, durante todo o período de calamidade pública estabelecido por decretos, a Secretaria de Cultura e Turismo procurou atuar junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, câmaras setoriais e artistas, na compreensão de atividades e ações que viessem minimizar o impacto sofrido pelo setor com o cancelamento das atividades. “Lançamos o Edital de Credenciamento de Artistas no valor de R$ 154 mil e contratamos mais de 15 Oficinas Culturais Online, além da realização do Festival Palco Aberto, totalizando um público de 33.618 pessoas alcançadas dentre as 21 apresentações artísticas exibidas em plataforma virtual”, explicou o secretário. A #ViradaSPOnline é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.