Violência Doméstica. Campanha ajuda nas denúncias

A violência doméstica cresceu nesta pandemia e o CNJ lançou a campanha- Um Sinal que Pode Salvar Vidas!

❌É assim que a Campanha #sinalvermelho do @cnj_oficial, @magistradosbr e @anvisaoficial se junta as farmácias para o Combate à Violência Doméstica que infelizmente aumentou muito durante a Pandemia.⚠️ A Campanha visa aumentar a facilidade de denuncia.

Se você estiver precisando de ajuda, faça um ❌ com 💄Batom Vermelho na mão e mostre para o Atendente da Farmácia,📞🆘🚔ele irá acionar a Polícia imediatamente!

Farmácias de todo País estão aderindo, Já são + de 10mil->lista no site(amb.com.br/sinalvermelho)❗️ Essa minha foto serve para te Mostrar que #vocenaoestasozinha 📌Precisamos nos unir e proteger umas as outras.🙋🏼‍♀️

❤️Faça parte da Campanha! 📸Divulgue uma foto com o ❌ na mão e ajude levar essa informação adiante.✔️🇧🇷