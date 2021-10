Vintage Culture é o DJ mais tocado do mundo

Vintage Culture, DJ e produtor brasileiro, acaba de conquistar o 1º lugar no TOP 101 Producers do 1001Tracklists, o maior banco de dados global sobre o repertório dos artistas de música eletrônica. Segundo o ranking, durante o período de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021, nenhum outro artista foi mais tocado por outros DJs do que Vintage Culture. É a primeira vez que um brasileiro alcança essa posição, consolidando o sul-mato-grossense como um dos artistas em atividade mais relevantes para a música eletrônica no mundo.

Passando à frente de lendas da dance music, como David Guetta (2º), Armin van Buuren (5º) e Tiësto (10º) e somando mais de 2 bilhões de transmissões em diferentes plataformas, Vintage Culture comenta: “Pela primeira vez um artista brasileiro está no TOP 1! Essa conquista não é só minha, é de todos nós, brasileiros. Fico muito feliz e ainda mais motivado a seguir em frente! Constatar que os DJs do mundo todo tocam minhas músicas dessa maneira é um reconhecimento incrível.”

Os rankings do 1001Tracklists funcionam como uma base de dados que mostra todas as músicas reproduzidas nos sets de DJs pelo mundo todo. Com as faixas “It Is What It Is”, “Free”, e o que pode ser considerado o remix do ano, “Love Tonight”, Vintage Culture tem causado grande impacto no mercado internacional. O artista também tem emplacado lançamentos em gravadoras icônicas, como Defected Records e Spinnin’ Records; produzido remixes para lendas da indústria, como Tiësto, Claptone e RÜFÜS DU SOL; e estreado o programa de rádio “Culture Shock” pela Insomniac Radio.

Além disso, o DJ e produtor também conquistou simultaneamente o topo dos charts do Beatport, maior plataforma de venda de músicas do gênero eletrônico, com duas faixas: “Free” e “Drinkee”; e seu último lançamento, “Last Thought”, tem tudo para dar sequência ao feito.

Vintage Culture está quebrando barreiras continentais, posicionando-o ao lado dos maiores nomes da música eletrônica mundial. Um outro exemplo disso é a conquista do 17º lugar (após ficar em 30º no ano passado) no TOP 100 DJs da revista britânica DJ MAG, o ranking que classifica os melhores e mais populares artistas deste mercado no mundo. Além disso, Lukas Ruiz está em turnê desde junho pela Europa e Estados Unidos, com diversos shows esgotados e apresentações em locais icônicos, como Lollapalooza Chicago, Untold Festival, Creamfields, Fabric London, The Brooklyn Mirage NY, Space Miami, dentre outros.