Vinhedo terá piquenique com pets

Administrado pelo Grupo Imagem, o Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, promove no dia 04 de setembro (sábado), o evento Piquenique com seu Pet! Neste dia, os Pets e seus donos poderão passear pelo espaço de 22.000 m² de áreas com jardins e bosques. N entrada, eles recebem uma cesta de piquenique com lanches (frutas, pães, sucos), e um kit para agradar seu pet com brinquedos e um pote para água, além de uma toalha de piquenique.

Essa experiência foi pensada para agradar quem busca uma programação diferente para fazer junto de seu bichinho de estimação, permitindo que assim como os humanos, eles possam sair de suas casas para se divertir e gastar energia. Com um cenário repleto de natureza e um Castelo Medieval de cenário, a proposta do evento é permitir um dia agradável entre o pet e seu dono, com uma ótima oportunidade para registrar momentos especiais juntos.

“Abrir a experiência para os pets é uma alegria para nós. Faz parte do Castelo o convívio com os animais, temos uma mascote que leva até alianças dos noivos”, conceitua Marilene Paniczek, especialista em eventos e CEO do Grupo Imagem.

Ao longo do dia também serão feitos sorteios de itens para os Pets e atendimento veterinário para avaliações de glicemia, pressão arterial, orientação nutricional e escuta cardíaca. Após o pôr do Sol e um dia cheio de momentos divertidos com os Pets, a partir das 18h será possível aproveitar música ao vivo no Pub Medieval Vale do Luar, que estará aberto para servir lanches artesanais, porções e bebidas.

Durante o evento, o Castelo fará um trabalho de doações de ração, mantas e qualquer outro item para a ONG APASFAP de Paulínia, que faz trabalhos de acolhimento, cuidados e realização de feiras de adoção responsável para cães e gatos sem lar.

Em função da pandemia, todas as atividades seguirão os protocolos de segurança para a Covid-19 para o setor. Com distanciamento adequado, limitação de 2 lugares por mesa, capacidade reduzida e de acordo com as determinações, álcool gel disponível em diversos lugares, entradas, mesas e banheiros. Para entrada no Castelo, será feita a aferição de temperatura de todos os participantes, além do uso obrigatório de máscara, que pode ser retirada somente quando estiver sentado, na hora da refeição e colocando de volta após o término.

Programação:

Local: Castelo dos Vinhais – Vinhedo, SP (R. Arnaldo Roque Briski, 301 – Altos do Morumbi)

Piquenique com seu Pet!

Dia: 04 de setembro, sábado, das 15h às 22h

Ingresso vendidos online pelo link: https://www.sympla.com.br/piquenique-com-seu-pet-no-castelo-dos-vinhais-sabado-0409__1304504