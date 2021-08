Vinagre de maçã substitui a proteína do ovo. Veja receita

O ovo, ingrediente onipresente em grande parte das receitas de doces e bolos, tem um substituto à altura: vinagre de maçã. Antioxidante, anti-inflamatório, auxiliar eficiente na perda de peso e na diminuição dos níveis de colesterol, entre outros benefícios, o vinagre de maçã misturado com bicarbonato de sódio é alternativa culinária às pessoas que têm intolerância ou alergia à proteína dos ovos. Também a gastronomia vegana se beneficia da combinação para substituir o produto de origem animal.

Indispensável no tempero de saladas e na preparação de molhos agridoces, o vinagre de maçã revela versatilidade também como ingrediente de bolos e doces. “Quando misturamos uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de vinagre temos um dos melhores substitutos do ovo”, afirma a chef de cozinha, Márcia Nogueira.

A pedido de uma cliente, cujo filho tem intolerância à proteína do ovo, Márcia elaborou uma receita em que o vinagre de maçã e o bicarbonato de sódio fizeram com que o bolo crescesse e ficasse leve e saboroso. “Consegui fazer um bolo seguro, livre da proteína que compromete quem tem alguma restrição ou alergia ao alimento”, diz. A intolerância à proteína do ovo representa cerca de 3,6% das alergias alimentares.

Também os veganos, atendidos pela chef, beneficiam-se dos doces e bolos sem ovos. “No cardápio das pessoas que não consomem produtos de origem animal, a substituição por vinagre de maçã é eficiente, além de ser muito saudável”, afirma.

Especialista em vinagres e sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na produção natural de vinagre de maçã no Brasil, Rodrigo Margoni observa que a versatilidade do produto tem sido amplamente explorada pela gastronomia. “A substituição de ovos por vinagre de maçã nas receitas é um dos exemplos bem-sucedidos na cozinha com efeitos benéficos à saúde”, reforça.

O vinagre de maçã tem propriedades anti-inflamatória e antimicrobiana. O consumo como alimento ou em pequeninas doses diárias diluídas em água ajuda a reduzir o colesterol, auxilia no controle do diabetes, melhora a digestão e diminui a pressão arterial, entre outros benefícios. Alguns compostos encontrados no vinagre de maçã agem dificultando a absorção de carboidratos no intestino e, com isso, favorecem a perda de peso. A presença de antioxidantes atua para retardar o envelhecimento.

Fora da mesa

Os ácidos acético, cítrico, lático e succínico, presentes no vinagre de maçã, têm ação antimicrobiana contra a bactéria causadora da acne na pele. Para este uso, recomenda-se diluir uma colher de vinagre de maçã em um copo de água e só então passar na pele, removendo a mistura alguns segundos depois.

Cabelos quebradiços e oleosos também têm no vinagre de maçã um poderoso aliado. Para obter bons resultados, deve-se misturar uma colher de vinagre em um copo de água e depois borrifar nos fios. Na sequência, aplica-se, mecha a mecha, um creme de tratamento indicado para cada tipo de cabelo. É preciso esperar por três a cinco minutos com touca térmica ou toalha umedecida em água quente para agir. A seguir, os cabelos devem ser enxaguados.

Seja ingerindo ou aplicando para melhorar a saúde da pele e dos cabelos, qualquer uso que se pretenda fazer deve ter indicação médica, pois cada organismo reage de uma forma às substâncias presentes no vinagre de maçã.

RECEITA BOLO DE VINAGRE

Ingredientes:

3/4 xícara de chá de óleo de milho

2 xícaras de chá de água

2 colheres de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de açúcar

½ xícara de chá de cacau em pó

1 colher de chá de sal

3 colheres de chá de vinagre de maçã orgânico

3 xícaras de chá de farinha de trigo

3 colheres de chá de bicarbonato sódio

Modo de preparo:

Coloque os 6 primeiros ingredientes no liquidificador e bata até misturar. Transfira essa mistura para um recipiente e adicione a farinha peneirada com bicarbonato e mexa com a espátula. Depois acrescente o vinagre e misture novamente. Daí é só levar para assar em forno pré aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos.