Vinagre balsâmico, curinga mais presente na gastronomia brasileira

Reza a história que o vinagre balsâmico era um artigo de luxo com o qual a aristocracia medieval se presenteava nas regiões de Modena e Reggio Emilia, na Itália, onde o produto teve origem. No século 21, sem nunca ter perdido a nobreza, este ingrediente conquista cada vez mais o consumidor brasileiro comprovando uma versatilidade gastronômica que não se restringe ao tempero de saladas. Este condimento refinado, de sabor agridoce, compõe uma infinidade de receitas em pratos à base de vegetais, carnes e peixes, incluindo as sobremesas.

Com sabor acentuado e de consistência mais densa, o vinagre balsâmico é produzido a partir da fermentação de uvas especiais e envelhecido em tonéis de carvalho. As substâncias antioxidantes que entram em sua composição trazem diversos benefícios para a saúde.

Estudos científicos atribuem ao vinagre balsâmico propriedades estimulantes que colaboram para a digestão. À semelhança do vinho, possui antioxidantes, que previnem o envelhecimento precoce e reduzem os níveis de colesterol. Este vinagre contém também flavonóides, substância associada à redução no risco de desenvolvimento de doenças crônicas e cardiovasculares.

Especialista em vinagres, Rodrigo Margoni observa que a qualidade do vinagre balsâmico tem relação direta com a matéria-prima utilizada em sua fabricação. “Evidentemente, há processos específicos para a produção do balsâmico que devem ser rigorosamente respeitados, mas o uso de uvas selecionadas é o ponto de partida para um vinagre de qualidade superior”, afirma.

Como sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na produção natural de vinagre de maçã no Brasil, Margoni diz que o mercado levou a empresa a se estruturar e adquirir equipamentos para a fabricação de vinagre balsâmico. “Há uma demanda cada vez maior por este produto, que é um verdadeiro curinga na gastronomia devido a sua versatilidade de uso e benefícios nutricionais. Por isso, investimos na produção do balsâmico Senhor Viccino, um produto de altíssima qualidade, que repousa pelo menos seis meses em barris, adquirindo notas acentuadas de carvalho europeu”, destaca.

Receita

Quer experimentar uma sobremesa deliciosa preparada com vinagre balsâmico Senhor Viccino?

BOLO DE BAUNILHA COM MORANGOS E REDUÇÃO DE VINAGRE BALSÂMICO SENHOR VICCINO

Ingredientes

– 8 gemas

– 8 claras batidas em neve

– 2 xícaras (chá) de açúcar

– 1 colher (chá) de essência de baunilha

– 8 colheres (sopa) de água

– 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

– 1 colher (sopa) de fermento em pó

– Morangos para decorar a gosto

Modo de preparo

– Na batedeira, misture por 10 minutos as gemas, o açúcar e a baunilha.

– Adicione água e bata novamente até misturar.

– Coloque a farinha de trigo e bata o suficiente para misturar.

– Desligue a batedeira e termine de misturar com uma colher.

– Após deixar a massa homogênea, junte metade das claras em neve, misturando rapidamente até incorporar.

– Adicione a outra metade das claras em neve mexendo delicadamente.

– Coloque o fermento em pó e misture.

– Leve ao forno pré-aquecido até a massa ficar assada e dourada.

Calda de redução de vinagre balsâmico

– 250ml de vinagre balsâmico Senhor Viccino

– 2 colheres (sopa) de açúcar

– Em uma panela misture os ingredientes e leve ao fogo baixo até reduzir ao ponto de fio.

– Desligue o fogo, espere esfriar e faça fios sobre os morangos picados espalhados no bolo.