Villares Metals abre inscrições para o Programa Jovem Engenheiro

A Villares Metals abre as inscrições para mais uma edição do Programa de Estágio Jovem Engenheiro, que visa o desenvolvimento dos jovens por meio de três pilares – formação (job rotation, atuando em diversas áreas da organização), competências (com treinamentos e capacitações técnicas e comportamentais) e avaliação e acompanhamento (orientações e feedbacks). O programa possibilita ao final uma visão sistêmica dos principais processos da organização.

As seis vagas disponíveis para a nova turma são para estudantes do último ano dos cursos de engenharia de materiais, metalúrgica, mecânica, controle e automação, de produção ou química, com formação em dezembro de 2021.

Durante todo o programa, os participantes são orientados por tutores e gerentes, e contam com o apoio da equipe de Desenvolvimento Organizacional da empresa.

Entre os requisitos estão a exigência de inglês avançado e a disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Os selecionados receberão bolsa auxílio, convênio médico e odontológico, auxílio farmácia, transporte fretado, restaurante interno, seguro de vida e programa de treinamentos.

As inscrições vão até 8 de setembro e as informações detalhadas sobre o processo seletivo estão disponíveis no site www.villaresmetals.com.br.