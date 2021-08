Vila Soma começa receber energia depois de regularização

A CPFL Paulista concluiu a primeira etapa da regularização do fornecimento de energia nas residências da Vila Soma, em Sumaré, com a instalação de 526 postes e da rede de distribuição nas 32 ruas do bairro, que vai suportar as ligações de energia elétrica das 2.784 famílias que vivem no local. A segunda fase das obras já está em andamento e os moradores já começaram a receber a energia da CPFL em suas residências.

Desde fevereiro de 2021, com o apoio da Prefeitura Municipal de Sumaré, a CPFL Paulista atua para levar mais dignidade ao bairro e, no total, investirá mais de R$ 12 milhões na regularização da rede, sendo R$ 6,9 milhões em ações de Eficiência Energética e R$ 5,2 milhões em obras no bairro, que ocupa uma área de 1 milhão de m².

“A regularização da rede de energia na Vila Soma é um projeto de extrema relevância para a cidade de Sumaré, pois vai proporcionar às 10 mil pessoas que vivem no local um bairro mais seguro, com iluminação pública em todas as ruas, além de um serviço residencial de energia elétrica perene e eficiente”, afirma Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista.

Além de implementar a rede de distribuição do local, por meio do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a companhia doará os padrões de entradas aos clientes e ainda realizará outras ações como a substituição de 11.136 lâmpadas convencionais por tecnologia LED, mais econômicas e duradouras.

Números da obra:

❖ Postes: 526 unidades

❖ Rede Primária (média tensão): 8 km

❖ Rede secundária (baixa tensão): 18km

❖ Transformadores: 62 unidades

❖ Substituição de 11.136 lâmpadas convencionais por tecnologia LED

❖ Instalação de rede de distribuição em suas 32 ruas

Ação social. Além da gratuidade nos padrões de entrada de energia, a CPFL Paulista fará um acompanhamento para que todos os moradores da Vila Soma, que atendam aos critérios, sejam cadastrados junto à Tarifa Social. O benefício, oferecido a famílias de baixa renda, é aplicado de forma cumulativa para faixas de consumo que vão de 0 kWh a 220 kWh. A tarifa terá um desconto de 65% para os primeiros 30 kWh consumidos no mês. Para o consumo de 31 a 100 kWh/mês, o desconto será de 40%. Finalmente, a parcela de consumo entre 101 e 220 kWh no mês terá 10% de desconto. Isso significa que, se o beneficiário da Tarifa Social tem um consumo mensal de 50 kWh, ele receberá um desconto de 65% sobre os primeiros 30 kWh e de 40% sobre os outros 20 kWh.

“Além de trazer mais segurança para toda a população com a eliminação das ligações irregulares, esse investimento proporcionará mudanças importantes nos hábitos de consumo de energia dos moradores da Vila Soma. Também vamos oferecer acompanhamento nos primeiros seis meses, orientando sobre a nova realidade de consumo das famílias beneficiadas”, afirma Felipe Henrique Zaia, gerente de Eficiência Energética do Grupo CPFL.

A ação faz parte do pilar Valor Compartilhado do plano de sustentabilidade da empresa, que prevê aplicar até 2024 mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio. A iniciativa também está alinhada aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, mais especificamente ao objetivo 3: Saúde e Bem Estar do qual o presidente do Grupo CPFL, Gustavo Estrella, é embaixador pelo programa Liderança com Impacto.

Segurança da população. Por meio da campanha Guardião da Vida, a CPFL Paulista prioriza a segurança com a população e traz dicas de conscientização constantemente para evitar acidentes com a rede elétrica. Entre os assuntos, estão os perigos das ligações clandestinas e de brincadeiras com pipas próximo às subestações e às redes elétricas. A CPFL reforça que as pessoas nunca busquem as pipas caídas em locais com equipamentos de energia, que podem causar acidentes e até morte. Confira essa e outras dicas em: https://guardiaodavida.com.br/.