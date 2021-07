Vila Galé Hotéis celebra 20 anos de Brasil

São Paulo, 12 de julho de 2021 – Para celebrar vinte anos de operações no mercado brasileiro, na última sexta-feira (9), o grupo hoteleiro português “Vila Galé”, que possui 37 hotéis (27 em Portugal e 10 no Brasil) lançou, além de um selo comemorativo, uma campanha promocional que, a cada semana, dará 20% de desconto para um dos hotéis Vila Galé no Brasil. A oferta é válida para reservas que utilizarem o promocode “20ANOSBRASIL”, e tiverem check-out em até 30 dias – a contar do início da promoção do respectivo hotel. Por exemplo: nesta primeira semana (9 a 15 de julho), reservas para o Vila Galé Eco Resort de Angra que utilizarem o promocode “20ANOSBRASIL”, e tiverem check-out até 9 de agosto, terão 20% de desconto. Os hotéis em promoção serão divulgados nos perfis oficiais da Vila Galé no Instagram e Facebook, além do site e demais canais de comunicação.

O selo comemorativo traz cores e elementos que fazem referência ao pilar de sustentabilidade da empresa, que cada vez mais vem intensificando suas iniciativas em prol do turismo sustentável, e ao turismo de “sol e mar”, especialmente na região nordeste, onde está concentrada a maior parte dos empreendimentos da Vila Galé no Brasil. Em uma campanha transversal, a data será assinalada em todos os hotéis e resorts, tanto na programação esportiva e de entretenimento, como no Satsanga SPA & Wellness, e até mesmo nos bares e restaurantes de todos os empreendimentos no Brasil.

O primeiro empreendimento inaugurado no país foi o Vila Galé Fortaleza, em outubro de 2001. De lá para cá, a rede manteve um robusto plano de expansão. “Somos a maior rede de resorts no Brasil. Em 2019 tivemos 1,5 milhões de dormidas, o que equivale a mais de 500 mil hóspedes. Temos 3.180 quartos no País. Apesar do cenário desafiador, estamos felizes com este importante marco e pretendemos crescer ainda mais, consolidando uma expansão sustentável e fortalecendo nossa posição no mercado brasileiro de hotelaria”, diz Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do Grupo Vila Galé.

O último hotel inaugurado foi o Vila Galé Paulista, em agosto de 2020. Em outubro, a Vila Galé completa 20 anos em território brasileiro. E a próxima abertura já tem data marcada. Será o Vila Galé Alagoas, na praia do Carro Quebrado, em julho de 2022. Um investimento de R$ 150 milhões de reais que irá alavancar o turismo e a economia local gerando 400 empregos diretos. “Vamos celebrar estes importantes marcos com nossos colaboradores. Eles são parte do nosso crescimento e sucesso”, afirma o presidente. “Nossas pessoas são as grandes responsáveis por estes vinte anos e pelos próximos que virão”, completa.

Ao longo das próximas semanas, diversas curiosidades sobre a rede serão anunciadas. A Vila Galé avalia, também, a possibilidade de realizar um evento especial no dia 5 de outubro, data que marcará os exatos 20 anos de presença da marca no País.

Sobre a Vila Galé

A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e está no ranking das maiores empresas de hotelaria do mundo. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 37 unidades hoteleiras: 27 em Portugal (Algarve, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira) e 10 no Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis e São Paulo), com um total de 8.064 quartos.