Vila Dainese vai ter luz de LED

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou a implantação de nova iluminação em LED na região da Vila Dainese, após conclusão do serviço na região da Praia dos Namorados. O investimento em LED tem o objetivo de melhorar a iluminação pública e segurança nas ruas da cidade, gerando economia aos cofres públicos.

“A etapa de implantação de nova iluminação foi finalizada na região da Praia dos Namorados e estamos iniciando a troca de iluminação também na região da Dainese, beneficiando dez bairros ao todo nesta etapa. É um investimento importante e necessário que atende a toda a população, viabilizado com recursos provenientes do pagamento da Contribuição de Iluminação Pública”, disse o prefeito Omar Najar.

A região da Praia dos Namorados recebeu 892 luminárias e projetores, 60 postes e seis mil metros de cabos de energia. Na orla da Praia dos Namorados, toda a pista de caminhada, os campos de futebol, quadras e o acesso de descida dos barcos receberam luminárias LED de alta eficiência, segundo o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“A troca de lâmpadas de vapor de sódio por LED está sendo feita em várias regiões da cidade, desde 2018, por determinação do prefeito Omar Najar. A iluminação de LED é mais eficiente e vai gerar uma economia em torno de 60% aos cofres públicos”, disse o secretário da Sosu.

Nesta próxima etapa, 2086 pontos serão contemplados. A troca teve início na Rua Solimões e irá abranger os bairros Vila Dainese, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa, Dona Rosa, Jardim da Paz, São Jerônimo, Orquídeas, Bazanelli, Parque Gramado e São Roque. A previsão de execução é de 45 dias.

O serviço está sendo executado pela empresa SRE Engenharia e Construções, vencedora da licitação. Desde 2018, já foram substituídos 5.986 pontos na cidade, com investimentos na ordem de R$ 5.191.928,15, segundo a Sosu.

As próximas regiões a receberem a nova iluminação de LED serão São Vito e São Manoel. Até o final do ano deverão ser investidos mais de R$ 7 milhões em nova iluminação em LED, modernizando o parque de iluminação pública de Americana.

A nova iluminação em LEDs já foi implantada nas regiões dos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Vila Mathiensen, Vila Vitória, São José, Praia Azul, Balneário Salto Grande, Marinho F. Jorge, Balneário Riviera, Jardim do Lago, Jardim São Benedito, Parque D. Pedro II, Jardim da Mata, jardim Santo Antonio, Jardim São José, Remanso Azul, Vila Nova Esperança, Fazenda Santa Lúcia, Chácara Machado, Jardim América II, Jardim São Sebastião, Jardim Campo Belo, Recanto Azul, Bairro Jardim Alvorada, Thelja, Rua Carioba (no trecho da Avenida da Saudade até a Rua Primeiro de Maio), Avenida Brasil, Avenida Bandeirantes (no trecho entre Avenida Europa e Campo do Torino), Antonio Zanaga I e II, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Brasil, Fazenda Barroca, Jardim Santa Eliza, Vila Conquista, Vale das Nogueiras, Praia dos Namorados, Chácara Letônia, Recanto Vista Alegre, Parque das Mangueiras, Chácaras Lucilia, Vale das Paineiras, ASTA 3, Parque Primavera, Vila Dainese (em andamento).