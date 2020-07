Vigilante auxilia no impedimento de furto a residência no Ipiranga

Nesta terça-feira, por volta das 23:30, um vigilante auxiliou no impedimento de furto a residência no bairro Jardim Ipiranga, em Americana.

A guarda municipal foi acionada e informada de que haviam duas pessoas em frente a uma residência, na rua Ibirapuera cruzamento com a rua Catarina Saciloto, com diversos objetos que foram furtados da casa. Os objetos eram televisores, fritadeira, caixa acústica, carrinho de controle remoto, roupas, perfumes, ferramentas, bebidas e duas bicicletas.

Ao chegarem no local dos fatos, a equipe Romu se deparou com uma mulher que afirmou aos guardas que seu comparsa no crime havia fugido. De acordo com o vigilante do bairro, a casa estava vazia no momento do crime.

O dono da residência foi localizado e reconheceu os objetos furtados pela dupla.

A mulher, de 34 anos, foi encaminhada à delegacia e recolhida a cadeia pública de Monte Mor.