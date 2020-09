Vigilância Sanitária notifica bar por descumprimento de horário

Fiscais da Vigilância Sanitária de Nova Odessa notificaram nesta sexta-feira (11) um bar por horário de funcionamento irregular. O estabelecimento fica na Avenida Ernesto Sprogis, na altura do Jardim Éden, e tem sido alvo de uma série de denúncias formalizadas por moradores vizinhos ao órgão responsável pelo cumprimento das regras de reabertura gradual da economia no município, estabelecidas pelo ‘Plano São Paulo’.

“Recebemos denúncias reiteradas de moradores reclamando de que o bar tem funcionado após as 22 e com frequentes aglomerações. O proprietário foi notificado e assinou termo de ciência de que deve abrir ao meio-dia, fechar às 16h e depois funcionar das 18h às 22h”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde, Priscilla Amaral Rangel Belmonte. Também participaram da ação a fiscal Alcione Rosa Rodrigues e a enfermeira Letícia Braga Ribeiro.

A abertura de bares, restaurantes e lanchonetes com consumo no local está autorizada desde 8 de agosto, quando Nova Odessa entrou na fase amarela do Plano SP. O controle do número de casos e mortes na região de Campinas permitiu a ampliação do horário de atendimento para oito horas. No entanto, de forma fracionada.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.100 notificações, com 723 casos confirmados, incluindo 34 mortes e 335 pessoas curadas. Há 320 em isolamento domiciliar, 78 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (uma delas na Unidade Respiratória), 759 testes de detecção com resultados negativos, 48 casos em investigação, incluindo cinco óbitos, e 47 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.