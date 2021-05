Vigilância informa mais 19 casos de Covid em Nova Odessa

Segundo boletim diário da Vigilância Epidemiológica Municipal, foram confirmados nesta sexta-feira (30) mais 19 casos positivos de Covid-19 em moradores de Nova Odessa, elevando o total de pacientes contaminados pelo novo coronavírus a 3.620 desde o início da pandemia. Nenhum novo óbito pela doença foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência para a Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo, nas últimas 24 horas, e a cidade manteve as 146 vidas perdidas para o vírus.

Mais 17 moradores da cidade são considerados curados da doença, totalizando 3.164 – o equivalente a 87,4%. Há ainda, segundo o boletim, cinco mortes em investigação, que podem ter sido causadas pelo vírus, e 548 pacientes considerados “suspeitos”, aguardando resultados de exames.

O número de novaodessenses com sintomas da doença internados manteve rigorosamente idêntico ao do dia anterior: 35. São quatro pacientes sob cuidados da equipe da UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, cinco na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 26 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados de outras cidades da região e do Estado.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, evitando aglomerações a todo custo, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.