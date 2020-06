Vigilância fiscaliza funcionamento de lojas em Nova Odessa

Agentes da Vigilância Sanitária de Nova Odessa percorreram estabelecimentos comerciais considerados não essenciais nesta quarta-feira (17) para verificar se os comerciantes estão cumprindo as regras de retomada gradual da atividade econômica, em vigor no município desde o dia 1º de junho. O foco dos fiscais na ação, que contou com suporte da Guarda Civil Municipal, foi o horário de funcionamento das lojas. De acordo com o decreto municipal número 4.238/2020, que ratificou o Plano São Paulo, as lojas podem funcionar quatro horas seguidas por dia, com ocupação limitada a 20% da capacidade e implementação de protocolos sanitários do governo estadual, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilização de álcool gel para a higienização dos clientes durante a compra.

Os fiscais visitaram magazines, lojas de roupas, colchões, calçados, acessórios, perfumarias, agências de turismo, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. A fiscalização ocorreu em corredores comerciais do município e em lojas instaladas em supermercados. Além de comércios não essenciais, os agentes vistoriaram serviços essenciais, como mercearias e casas lotéricas, para verificar se estão sendo observadas medidas de distanciamento, limpeza e higienização dos frequentadores com álcool gel.

“O ponto positivo é que a grande maioria das lojas se enquadrou nas regras da retomada em relação à fixação do ‘termo de responsabilidade’ em local visível, à oferta de álcool gel e à comunicação visual com seus clientes, com avisos sobre o uso de máscaras e a capacidade máxima dos estabelecimentos. Por outro lado, constatamos que muitas lojas não estão informando o horário de funcionamento na entrada, medida que, apesar de não ser obrigatória, é importante para que o consumidor possa programar a compra”, afirmou a diretora de Vigilância em Saúde, Priscilla Amaral Rangel Belmonte, que comandou a ação.

Outra irregularidade constatada pelos fiscais da Vigilância Sanitária foi o uso indevido do serviço ‘drive thru’. Encontramos algumas lojas não essenciais funcionando nesse sistema no período da manhã, com funcionários atendendo clientes na porta, e abertas no período da tarde. Dessa forma, em vez de trabalharem quatro horas seguidas, atuavam o dia todo”, explicou a fiscal sanitária Andréia Cassimiro, que participou da fiscalização ao lado dos agentes Leôncio Neves e Alcione Rosa Rodrigues. Nesses casos, os lojistas foram advertidos, orientados a baixar as portas e observar o horário de funcionamento escolhido.

De acordo com a Vigilância Sanitária, os períodos de funcionamento mais escolhidos pelos estabelecimentos são das 10h às 14h e das 13h às 17h. O órgão informou ainda que seguirá fiscalizando e orientando os comerciantes para que as regras sejam obedecidas e o município diminua a curva de contágio de Covid-19. Nos 17 primeiros dias de junho o número de casos cresceu 70% na cidade, passando de 37 em 31 de maio para 63. Já as mortes quadruplicaram, saltando de duas para oito.