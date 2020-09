Vigilância de Sumaré flagra carne vencida em comércio

Por meio de denúncia recebida pelo telefone 156 da Vigilância Sanitária, fiscais do órgão identificaram um total de 32 quilos de carne impróprios para consumo, com data de validade vencida e sem identificação. A ação aconteceu na última quinta-feira, dia 10, em comércio do ramo alimentício localizado na região central da cidade. Todos os pacotes do alimento foram descaracterizados e devidamente descartados pela Vigilância e o proprietário foi autuado pela infração sanitária (lembrando que o processo pode resultar em multa, além do prejuízo do valor da mercadoria inutilizada).

A Vigilância Sanitária Municipal é vinculada à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré. Entre as suas atribuições, está a inspeção do comércio – por meio da realização de ações de fiscalização ou a partir de denúncias – com a finalidade de prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços.

Toda a população pode ajudar o trabalho dos fiscais. Casos em que sejam verificadas irregularidades devem ser informados à Vigilância pelo telefone 156.