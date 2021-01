Vigilância de Americana não fiscaliza academias sem denúncias

As redes sociais “denunciam” inúmeros estabelecimentos que estão descumprindo as regras da Fase Amarela do Plano SP. Após as casas noturnas, principalmente de Americana e Santa Bárbara, divulgarem suas festas nas redes sociais e realizá-las mesmo durante a proibição, até que a polícia militar e guarda municipal ‘fecharam’ alguns eventos, diversas academias seguem descumprindo o decreto.

Na Fase Amarela, as aulas em grupo – aulas de “sala” – estão proibidas, mas mesmo assim os estabelecimentos continuam divulgando o cronograma, realizando as aulas e até postando fotos em seus perfis nas redes.

A assessoria da prefeitura de Americana afirmou que o setor responsável só está fiscalizando mediante reclamações e denúncias. Veja a nota:

“As academias precisam cumprir o que está determinado pelo Plano São Paulo, que é capacidade de 40%, horário reduzido para 10 horas diárias, podendo ser das 6h às 22h no máximo, sendo que as aulas precisam ser agendadas previamente e está proibida aula em grupo.



Ocorre que a fiscalização nas academias está sendo feita conforme reclamações que chegam ao setor, visto que a fiscalização abrange todos os ramos da atividade econômica num contexto que vai além das ações específicas da Covid-19. Por enquanto, no setor não há nenhuma reclamação referente à academia.”